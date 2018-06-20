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20.06.18 17:45 На развязке на Волочаевской началось возведение надземного пешеходного моста





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На масштабной дорожной стройке по улице Волочаевская в Красноярке началось возведение надземного пешеходного моста. Переход длиной 59 метров расположен в районе улице Бебеля и обеспечит пешую доступность с одной стороны автодороги в створе с Волочаевской. Этот переход будет единственным надземным, остальные расположатся под землёй.











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