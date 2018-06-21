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21.06.18 08:50 На Татышеве начал работу полицейский велопатруль





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Патрулирование не бессистемное, а по определённому маршруту. Каждое утро велопатруль стартует от администрации острова Татышев, двигается по большому кругу в сторону вантового моста и в обратном направлении, патрулируя территорию пляжей и велодорожки.



"Бывало, что преступления совершались. Пытались украсть велосипеды. Задерживали таких людей. Часто пропадают дети. Подходят родители, обращаются, что потеряли ребёнка. Приходится кататься по острову, искать", - рассказал полицейский полка патрульно-постовой службы Антон Кирьянов.



"Случается, что полицейские пресекают разжигание костров, что запрещено, особенно в условиях особого противопожарного режима, который действует в нашем городе с 20 апреля. Такие правонарушения тоже пресекаются довольно часто", - добавила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.



К слову, сами горожане серьёзных нарушений порядка не замечают. Больше неудобств отдыхающим причиняют экстремалы, лавирующие в толпе. Велопатруль появился в Красноярске прошлым летом и в этом набирает обороты. Накануне полицейские получили в распоряжение два новых велосипеда, и в ближайшее время ещё один парный наряд выйдет работать на набережную Енисея.



Преимущество патруля на велосипедах - мобильность и оперативность. Велополицейские следят за безопасностью во всех уголках острова. Сотрудников отбирали наиболее подготовленных физически. Ежедневно они проезжают более 70 километров.Патрулирование не бессистемное, а по определённому маршруту. Каждое утро велопатруль стартует от администрации острова Татышев, двигается по большому кругу в сторону вантового моста и в обратном направлении, патрулируя территорию пляжей и велодорожки."Бывало, что преступления совершались. Пытались украсть велосипеды. Задерживали таких людей. Часто пропадают дети. Подходят родители, обращаются, что потеряли ребёнка. Приходится кататься по острову, искать", - рассказал полицейский полка патрульно-постовой службы Антон Кирьянов."Случается, что полицейские пресекают разжигание костров, что запрещено, особенно в условиях особого противопожарного режима, который действует в нашем городе с 20 апреля. Такие правонарушения тоже пресекаются довольно часто", - добавила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.К слову, сами горожане серьёзных нарушений порядка не замечают. Больше неудобств отдыхающим причиняют экстремалы, лавирующие в толпе. Велопатруль появился в Красноярске прошлым летом и в этом набирает обороты. Накануне полицейские получили в распоряжение два новых велосипеда, и в ближайшее время ещё один парный наряд выйдет работать на набережную Енисея. Вероника УСКОВА











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