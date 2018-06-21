НОВОСТИ | Экономика













21.06.18 09:00 Независимые эксперты оценили воздействие ГХК на окружающую среду





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"Америций-241 - это тот новый элемент, который появился в связи с тем, что новое производство МОКС-топлива работает с энергетическим топливом, перерабатывая его. Мы его контролируем, мы видим, что до нормативов запасы тысячи раз", - пояснил начальник экологического управления ФГУП ГХК Алексей Шишлов.



Если по новым производствам вопросов нет, то по проблемам наследия оружейной программы экологи держат вопросы на контроле. "Беспокоят бассейны с жидкими радиоактивными отходами, которые продолжают оставаться на территории ГХК. Я лично удовлетворён тем, что они работают предметно. Более того, создали робота, который извлекает радиоактивные илы", - отметил председатель общественного совета при министерстве экологии Красноярского края Виктор Долженко.



Ликвидация бассейнов идет по федеральной программе. А для экологического контроля в планах комбината увеличить вдвое число постов, которые измеряют радиацию. Сейчас их 12. Они находятся не только в Железногорске, но и в десятках километров от города.



В зале - независимые экологи, учёные, представители власти. До 1992 года, пока не были остановлены прямоточные реакторы, которые нарабатывали оружейный плутоний, нагрузка на Енисей была заметной. Сегодня радиационный фон в пределах природных значений. Экологические мониторинги проходят ежегодно. Современные производства комбината фактически не влияют на окружающую среду, а в связи с изменением технологий в выбросах радионуклидов появился новый элемент."Америций-241 - это тот новый элемент, который появился в связи с тем, что новое производство МОКС-топлива работает с энергетическим топливом, перерабатывая его. Мы его контролируем, мы видим, что до нормативов запасы тысячи раз", - пояснил начальник экологического управления ФГУП ГХК Алексей Шишлов.Если по новым производствам вопросов нет, то по проблемам наследия оружейной программы экологи держат вопросы на контроле. "Беспокоят бассейны с жидкими радиоактивными отходами, которые продолжают оставаться на территории ГХК. Я лично удовлетворён тем, что они работают предметно. Более того, создали робота, который извлекает радиоактивные илы", - отметил председатель общественного совета при министерстве экологии Красноярского края Виктор Долженко.Ликвидация бассейнов идет по федеральной программе. А для экологического контроля в планах комбината увеличить вдвое число постов, которые измеряют радиацию. Сейчас их 12. Они находятся не только в Железногорске, но и в десятках километров от города. Елена АЛИШЕВЕЦ











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