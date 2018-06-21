НОВОСТИ | Общество













21.06.18 08:48 В Красноярске утвердили правила оформления городских фасадов





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На следующей неделе вступят в силу требования к паспортам фасадов, что позволит собственникам их разрабатывать, а администрации города - требовать их наличие. "Четыре месяца будет дано на разработку паспорта фасада, здесь нужно будет выбрать специалистов, которые оценят, мы вместе с вами дадим рекомендации, какой фасад хотим увидеть в ансамбле данного района или улицы", - пояснил заместитель руководителя управления архитектуры администрации Красноярска Эдуард Веккессер.



На 16 домах работы уже ведут. Один из таких домов находится на улице Маркса. "Под покраску уже основная часть готова, сейчас кропотливая работа: подготовка декоративных элементов, после чего дом будет окрашен. К Универсиаде в центре Красноярска будет организован ремонт фасадов 54 многоквартирных домов, из которых 11 домов - культурное наследие", - рассказал заместитель директора МКУ по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления Евгений Баршай.



Работы планируют закончить к осени. Главное, уверяют специалисты, чтобы и бизнесмены, и собственники квартир, в домах которых проводится эстетический ремонт, с пониманием отнеслись к имиджевой идее властей.



На месте огромного баннера появится светодиодный экран. Это один из пунктов обновления фасада, уверяют собственники торгового центра "Комсомолл". "На данный момент мы имеем разработанный дизайн-проект по размещению вывесок на фасаде, в рамках которого мы уже согласовали часть вывесок на фасаде со стороны Белинского и сейчас ведём работы по согласованию вывесок на центральном фасаде", - рассказала руководитель отдела маркетинга ТРЦ "Комсомолл" Жанна Седых.На следующей неделе вступят в силу требования к паспортам фасадов, что позволит собственникам их разрабатывать, а администрации города - требовать их наличие. "Четыре месяца будет дано на разработку паспорта фасада, здесь нужно будет выбрать специалистов, которые оценят, мы вместе с вами дадим рекомендации, какой фасад хотим увидеть в ансамбле данного района или улицы", - пояснил заместитель руководителя управления архитектуры администрации Красноярска Эдуард Веккессер.На 16 домах работы уже ведут. Один из таких домов находится на улице Маркса. "Под покраску уже основная часть готова, сейчас кропотливая работа: подготовка декоративных элементов, после чего дом будет окрашен. К Универсиаде в центре Красноярска будет организован ремонт фасадов 54 многоквартирных домов, из которых 11 домов - культурное наследие", - рассказал заместитель директора МКУ по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления Евгений Баршай.Работы планируют закончить к осени. Главное, уверяют специалисты, чтобы и бизнесмены, и собственники квартир, в домах которых проводится эстетический ремонт, с пониманием отнеслись к имиджевой идее властей. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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