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21.06.18 09:25 Пресс-конференция: начало приёмной кампании в СФУ





В этом году в Красноярском крае почти 15 тысяч одиннадцатиклассников. Сегодня по всей стране стартовали приёмные кампании в высших учебных заведениях. Как можно подать документы и какие привилегии можно получить при поступлении, рассказали специалисты приёмной комиссии Сибирского федерального университета.







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