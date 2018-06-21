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НОВОСТИ | Общество





21.06.18 11:47 Питомцы "Роева ручья" открыли купальный сезон



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Многие обитатели "Роева ручья" прибыли издалека, некоторые из них не приспособлены к таким высоким температурам. Но сотрудники парка стараются сохранить комфортные условия. Особого внимания требуют звери северных краёв, для которых привычная температура - минусовая.

"Белые медведи у нас всё лето с удовольствием купаются в бассейне, стараемся им чаще менять воду, чтобы она была прохладная и чистая. Летом мы даже устраиваем такой аттракцион: запускаем им в бассейн живую рыбу и они с удовольствием её ловят", - рассказал сотрудник парка флоры и фауны "Роев ручей" Олег Чипура.

Аврора и Феликс - два белых медведя в "Роевом ручье", для которых вода любимое развлечение. Они часто подшучивают над посетителями и обливают их волной, которая идёт от прыжка в бассейн. Самые арктические животные зоопарка переносят такую непривычную для них погоду на удивление легко. Для этого созданы все условия: например, установлен навес, под которым они могут укрыться от палящего солнца, или искупаться в бассейне с холодной водой, а также иногда полакомиться замороженным овощами, чтобы как следует охладиться.

Тем, у кого нет бассейна, устраивают своеобразный душ. Им наслаждаются многие представители фауны - от птиц до медведей. На лето меняется и рацион питания животных: им дают лёгкую пищу, где содержится больше овощей.

Екатерина ОЛЕННИКОВА
АРХИВ 
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