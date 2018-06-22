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НОВОСТИ | Общество





22.06.18 08:53 Жительницу Железнодорожного района наградили за лучший палисадник



Фото
В микрорайоне Николаевка, среди частных домов и заросших травой заборов раскинулся целый музей под открытым небом. Мария Алексеевна уже семь лет заботится о территории своего палисадника. "Я рисовала, потом выпиливала, сейчас бутылочками занялась. Всю жизнь занимаюсь. Сюжеты беру из детских книжек. Я раньше много книг читала детских под одеялом с фонариком - не разрешалось. Потом работала в детском садике и оттуда начала поделки разные делать", - рассказала автор благоустроенной территории Мария Нестяева.

Совы, кошки, Баба-Яга, лешие ручной работы из подручных материалов. Автор признаётся, когда в руки попадает пластиковая бутылка, от неё не остаётся ничего - всё уходит на создание поделок. Работа кипит даже по ночам. Соседство с таким необычным домом вызывает у жителей только положительные эмоции. За такую активность администрация района помогает автору расширять творческие площади и облагораживать соседские территории.

"Неравнодушных красноярцев очень много, особенно на территории нашего Железнодорожного района. Есть регбийная команда "Красный Яр", которая на субботник вышла и убрала берег реки Бугач, и такие поступки, конечно, зажигают людей", - отметил глава Железнодорожного района Юрий Савчук.

Сейчас Мария Алексеевна - активный участник движения "Красноярск неравнодушный" и победитель конкурса на самый благоустроенный район Красноярска в номинации "Лучший палисадник".

Александр ЧЕРКАШИН
АРХИВ 
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