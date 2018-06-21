НОВОСТИ | Общество













21.06.18 17:40 Набережную возле Речного вокзала освободят от автомобилей





Фото В Красноярске участок набережной в районе Речного вокзала освободят от машин и сделают комфортным для горожан. Об этом рассказал первый заместитель главы города Владислав Логинов. В первую очередь планируют разделить автомобильный и пешеходный потоки и ограничить зоны парковок.



"Мы установим шлагбаумы в районе временного строительного забора, установим шлагбаумы в районе улицы Сурикова, заезжать сюда будет только технологический транспорт, который обеспечивает функционирование судов и кафе. Будут заезжать по списку", - сообщил первый заместитель главы города Владислав Логинов.



Недоступной эта территория станет для желающих покурить кальян и любителей громкой музыки. Изменения коснутся и благоустройства. Новые скамейки и малые архитектурные формы появятся здесь уже в середине июля.



"В дальнейшем здесь потребуется благоустройство, замена асфальтобетонного покрытия, где-то устройство брусчатого покрытия, элементы озеленения наподобие ландшафтного парка, но это перспектива, а сегодня задача нам из администрации города спускается именно такая", - пояснил директор МАУ ЦСК Александр Митрошкин.











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