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21.06.18 17:45 Преподаватель красноярской школы подготовила 8 стобалльников по химии





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"В каникулярное время прорешиваем массу олимпиадных заданий, участвуем во всех олимпиадах из перечня школьников. В этом году мы взяли 198 дипломов олимпиад по химии", - рассказала учитель химии школы №144 Елена Молчанова.



10-В класс был сформирован из учеников школ разных районов Красноярска. И сейчас, имея такие большие достижения, некоторые даже не знают, куда поступить. "Благодаря олимпиадам у нас теперь есть возможность поступить в любой медицинский университет России. На самом деле очень тяжело, когда у тебя есть много возможностей, каждая из них может быть реализована и ты не знаешь, какой выбор будет правильным, потому что это тот выбор, который влияет на всю твою оставшуюся жизнь. Его очень тяжело сделать в 17 лет", - говорят выпускницы 11-В класса 144 школы Надежда и Анастасия



Сейчас Елена Робертовна учит только 10 и 11 классы. С будущего учебного года, согласно новой программе развития школы, к ним присоединится и восьмой класс. "Эта программа развития состоит из нескольких проектов. И одним из проектов является развитие естественнонаучного образования в школе. Так как именно в этом направлении школа №144 зарекомендовала себя с самой высокой позиции", - отметила директор школы №144 Наталья Алексеева.



Химия - далеко не самый популярный предмет в школе, но стенд, на котором несколько сотен фамилий призёров и победителей олимпиад, медалистов и выпускников российских вузов, ежегодно пополняется, и в этом году увеличится ещё на восемь фамилий.



Школа 144 уже не первый год выпускает медалистов и стобалльников по химии. В этом году это восемь одноклассников из 13 человек, которые получили максимум на экзамене. Елена Робертовна - учитель, которому сегодня дарят цветы будущие студенты вузов. Сегодня они пришли выразить благодарность за вложенные знания и отданные силы. Хотя сам педагог признаётся, что всё зависит от желания детей учить предмет в любое время."В каникулярное время прорешиваем массу олимпиадных заданий, участвуем во всех олимпиадах из перечня школьников. В этом году мы взяли 198 дипломов олимпиад по химии", - рассказала учитель химии школы №144 Елена Молчанова.10-В класс был сформирован из учеников школ разных районов Красноярска. И сейчас, имея такие большие достижения, некоторые даже не знают, куда поступить. "Благодаря олимпиадам у нас теперь есть возможность поступить в любой медицинский университет России. На самом деле очень тяжело, когда у тебя есть много возможностей, каждая из них может быть реализована и ты не знаешь, какой выбор будет правильным, потому что это тот выбор, который влияет на всю твою оставшуюся жизнь. Его очень тяжело сделать в 17 лет", - говорят выпускницы 11-В класса 144 школы Надежда и АнастасияСейчас Елена Робертовна учит только 10 и 11 классы. С будущего учебного года, согласно новой программе развития школы, к ним присоединится и восьмой класс. "Эта программа развития состоит из нескольких проектов. И одним из проектов является развитие естественнонаучного образования в школе. Так как именно в этом направлении школа №144 зарекомендовала себя с самой высокой позиции", - отметила директор школы №144 Наталья Алексеева.Химия - далеко не самый популярный предмет в школе, но стенд, на котором несколько сотен фамилий призёров и победителей олимпиад, медалистов и выпускников российских вузов, ежегодно пополняется, и в этом году увеличится ещё на восемь фамилий. Александр ЧЕРКАШИН











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