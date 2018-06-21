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НОВОСТИ | Общество





21.06.18 17:42 При ремонте Коммунального моста использовали некачественные бордюры



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Ремонт был масштабным, а вот бордюры оказались не лучшего качества. Администрация Красноярска в лице управления дорог и благоустройства подготовила претензию в адрес компании "Сибиряк". Одна из крупнейших строительных компаний края проводила в прошлом году ремонт Коммунального моста. Но при работах использовала бордюры, которые уже успели раскрошиться.

Напомним, что на восстановление только части моста потратили больше ста миллионов рублей. Качество асфальта также ставилось под сомнение. О разрушении бордюрного камня стали известно от общественников.

"Направили туда специалиста, который обследовал данный участок и пришёл к выводу, что в прошлом году были установлены некачественные бордюры. Они должны быть заменены в рамках гарантийных обязательств", - пояснила пресс-секретарь МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Олеся Кочерова.
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