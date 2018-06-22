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22.06.18 08:55 144 семьи красноярских железнодорожников справили новоселье



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Вячеслав не нарадуется своей квартире. Мечта стала явью благодаря программе жилищной ипотеки РЖД, направленной на улучшение качества жизни сотрудников. "У меня субсидированная сумма под 2%, всё остальное субсидирует компания", - рассказал инженер по безопасности движения эксплуатационного локомотивного депо Вячеслав Поморцев.

Новосёлами стали 144 семьи, большинство из которых - молодые специалисты. Для них ставка самая низкая - 2%, для остальных - 4,5. Дом расположен в микрорайоне с развитой инфраструктурой. Рядом открыли новый остановочный пункт городской электрички. Семья Астратовых ждёт пополнение. Малыш начнёт свою жизнь уже в новой двухкомнатной квартире.

Ипотечная программа РЖД действует с 2006 года. За это время построены многоэтажки в Ачинске, Иланском и посёлке Саянский. "Компания РЖД одна из немногих, кто уделяет этому вопросу очень большое внимание. Помимо того, что созданы рабочие места для продуктивности наших работников, один из основных вопросов - жильё, домашний очаг, который будет повышать эффективность и производительность нашей работы", - подчеркнул начальник Красноярской железной дороги Вадим Владимиров.

Рядом, к слову, возводится ещё один многоквартирный дом для сотрудников Красноярской железной дороги. Новоселье там отметят уже в следующем году.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
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