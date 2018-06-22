НОВОСТИ | Общество













22.06.18 08:51 В Берёзовском районе в промышленных объёмах вырубают сосновый лес





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Местных жителей, которым даже за дровами для печи приходится ездить за 100 километров, массовая вырубка возмутила. За помощью люди обратились к активистам Общероссийского народного фронта и уже те выяснили интересный факт: лесной массив примыкает к Маганску, но права на него недавно и совсем непонятным путём перешли к Есаульскому сельсовету. Там-то, по сведениям активистов, и дали отмашку рубить лес.



"Отдали в ведение "Центру спортивного содействия и развития". Отсюда появилась информация, что здесь планируется строительство какого-то детского лагеря, но видно, что здесь нет никакой инфраструктуры, нет ни электричества, ни воды, никаких подъездных путей. Это совсем абсурдно", - сказала член ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Красноярском крае Мария Якубенко.



В администрации Берёзовского района и вовсе заявили: этот лесной массив в ближайшем будущем должен был стать "зелёным щитом" Красноярска и рубить его нельзя. "Администрация Берёзовского района считает, что здесь основное - что земельные участки оформлены незаконно. Это изначально территория не Есаульского сельсовета, т.е. оформлены незаконно. Администрация обратилась в органы прокуратуры, в следственный комитет и в полицию", - пояснил инженер администрации Берёзовского района Александр Ведмидь.



Также чиновники готовят документы в суд на изъятие земель и для остановки рубок. Всего, по данным районной администрации, Есаульскому сельсовету перешло в распоряжение более 4,5 тысяч гектаров лесных просторов. И сколько ещё таких же лесорубов там сейчас трудятся - большой вопрос, поэтому в "зелёном щите" краевого центра могут обнаружиться ещё тысячи пробоин.



Топоры и пилы зазвучали здесь после Дня России. С тех пор каждый день отсюда выезжают лесовозы, местные жители насчитали около 20 машин. В самый разгар рабочего дня бригада лесорубов, словно их предупредили о нашем визите, устроила привал, хотя двумя часами ранее здесь летели щепки. Мужчины ведут себя вольготно и заявляют: полицейские проверили их деятельность и нарушений не нашли.Местных жителей, которым даже за дровами для печи приходится ездить за 100 километров, массовая вырубка возмутила. За помощью люди обратились к активистам Общероссийского народного фронта и уже те выяснили интересный факт: лесной массив примыкает к Маганску, но права на него недавно и совсем непонятным путём перешли к Есаульскому сельсовету. Там-то, по сведениям активистов, и дали отмашку рубить лес."Отдали в ведение "Центру спортивного содействия и развития". Отсюда появилась информация, что здесь планируется строительство какого-то детского лагеря, но видно, что здесь нет никакой инфраструктуры, нет ни электричества, ни воды, никаких подъездных путей. Это совсем абсурдно", - сказала член ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Красноярском крае Мария Якубенко.В администрации Берёзовского района и вовсе заявили: этот лесной массив в ближайшем будущем должен был стать "зелёным щитом" Красноярска и рубить его нельзя. "Администрация Берёзовского района считает, что здесь основное - что земельные участки оформлены незаконно. Это изначально территория не Есаульского сельсовета, т.е. оформлены незаконно. Администрация обратилась в органы прокуратуры, в следственный комитет и в полицию", - пояснил инженер администрации Берёзовского района Александр Ведмидь.Также чиновники готовят документы в суд на изъятие земель и для остановки рубок. Всего, по данным районной администрации, Есаульскому сельсовету перешло в распоряжение более 4,5 тысяч гектаров лесных просторов. И сколько ещё таких же лесорубов там сейчас трудятся - большой вопрос, поэтому в "зелёном щите" краевого центра могут обнаружиться ещё тысячи пробоин. Владислав ТАМОШАУСКАС











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