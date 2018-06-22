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22.06.18 09:23 Брифинг: благоустройство левобережной набережной





В Красноярске набережную в районе Речного вокзала освободят от машин и сделают комфортной для горожан. В ближайшее время территория должна перейти в собственность города. Об изменениях инфраструктуры рассказали первый заместитель главы города Владислав Логинов и директор Центра спортивных клубов Александр Митрошкин.







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