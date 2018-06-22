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НОВОСТИ | Общество





22.06.18 11:25 77 лет назад началась Великая Отечественная война



Фото
Сегодня с самого утра у Вечного огня собрались красноярцы, чтобы почтить память воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Звучат песни военных лет, горожане несут венки и цветы. Здесь первые лица города, студенты, школьники, члены гражданской ассамблеи края и, конечно, ветераны. И каждый из них пришёл со своей личной историей.

Владимир Киселёв, полковник запаса: "Мой отец прошёл войну от начала и до конца. И видимо, его дух военный передался нам. Я прослужил в Росгвардии, был в горячих точках. Но никто не ушёл от своей ответственности, зная, что за нами Родина".

Татьяна Голубева, ветеран ВОВ: "Я не могу пропустить такое, потому что семья вся опалённая войной. У нас пять человек не вернулись с фронта - четыре брата и зять. У сестры осталось пятеро детей. Она всё ждала. Ей говорили: "Лиза, отдай детей в приют". Она говорила: "Нет, Вася вернётся и мы будем все вместе". А Вася не вернулся, вернулась похоронная".

В 77-ю годовщину войны такие акции памяти пройдут по всей России и более чем в 80 странах мира. В краевом центре финальным аккордом этого важного дня станет концерт под открытым небом "Музыка мира против войны", который пройдёт в 20 часов в Центральном парке.

Вероника УСКОВА
АРХИВ 
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