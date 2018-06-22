НОВОСТИ | Общество













22.06.18 11:42 У здания краевого правительства вымыли голубые ели





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Голубые ели у здания краевого правительства помыли от грязи. Процедуры были необходимы: хвойные стали засыхать от выхлопов и пыли. О плачевном состоянии деревьев в Управлении зелёного строительства говорили ещё весной. Правда, некоторым голубым красавицам даже холодным душем было уже не помочь - две ели пришлось спилить.











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