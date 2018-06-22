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22.06.18 11:39 В Солнечном школьник упал с балкона





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Детские игры закончились в реанимации. В Красноярске школьник сорвался с перил балкона. Со слов очевидцев, в Солнечном дети пытались перебраться по козырьку подъезда на второй этаж общего балкона. Для одного из мальчишек шалость закончилась падением - его с места происшествия забрали врачи реанимации.











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