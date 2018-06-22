НОВОСТИ | Экономика













22.06.18 17:40 В 36 районах края введён режим ЧС из-за сложной посевной





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Введение чрезвычайной ситуации необходимо для того, чтобы избежать штрафных санкций для региона со стороны министерства сельского хозяйства России. По условиям соглашения о предоставлении субсидий край обязан сохранять как объёмы посевных площадей, так и объёмы производства зерна и зерновых культур.





В 36 районах Красноярского края до 1 июля введён режим ЧС из-за сложной посевной кампании. Регулярные майские дожди, когда декадная норма осадков превышала 200%, привели к отставанию аграриев от оптимальных сроков сева зерновых и зернобобовых культур на три и более дней. Непокрытыми осталось около 5 тысяч гектаров полей, это большой ущерб для сельскохозяйственных предприятий.Введение чрезвычайной ситуации необходимо для того, чтобы избежать штрафных санкций для региона со стороны министерства сельского хозяйства России. По условиям соглашения о предоставлении субсидий край обязан сохранять как объёмы посевных площадей, так и объёмы производства зерна и зерновых культур.







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