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НОВОСТИ | Общество





22.06.18 17:30 11-летней Ане Лёман требуются средства на восстановительное лечение ДЦП



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Борьба за жизнь у Ани началась с самого появления на свет: девочка родилась недоношенной, врачи не давали гарантий, что ребёнок выживет. Но Аня справилась, сама начала дышать через 11 суток. Однако именно эти дни на искусственной вентиляции лёгких стали роковыми и повлияли на здоровье - из-за кислородного голодания пострадал головной мозг. В результате страшный диагноз - ДЦП.

Благодаря постоянному лечению Аня может опираться на полную стопу и стоять на прямых ногах, сидеть самостоятельно и ходить девочка пока не научилась - мешает очень высокий мышечный тонус. В октябре стойко перенесла тяжёлую операцию на ноги. Сейчас Ане требуется лечение в Москве.

"Восстановительное лечение Ани необходимо продолжать, чтобы снизить патологический тонус мышц, развить двигательные навыки, координацию и мелкую моторику, улучшить звукопроизношение", - пояснила невролог ИМТ Елена Малахова (Москва).

Такое лечение стоит почти 200 тысяч рублей. Сумма неподъёмная для семьи. Большую часть собрали читатели газеты "Коммерсант" и сайта "Русфонд", а также доноры. Не хватает 29 тысяч. Помочь можно, отправив СМС со словом ДЕТИ на номер 5542. Так вы пожертвуете 75 рублей. Также действует мобильное приложение Русфонд. Неравнодушные красноярцы однажды уже помогли Ане пройти реабилитацию. Благодаря вашей поддержке девочка маленькими шагами уже идёт навстречу к выздоровлению и счастливой жизни.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
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