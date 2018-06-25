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25.06.18 08:50 Коллекторы угрожают красноярцу расправой за чужие долги





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"Из-за 40 тысяч они мне каждый день угрожают убийством и расправой, изощрённые пытки мне рассказывают, говорят, что у них помещение оборудовано в Красноярске и куда бы я ни обратился, дорога приведёт к ним", - рассказывает Дмитрий.



Дмитрий уже обратился к судебным приставам, там заявили, что справиться с коллекторами возможно, и отметили: с появлением микрофинансовых организаций число обращений выросло лавинообразно и продолжает расти. Более 700 жалоб поступило от жителей края в минувшем году.



"В первую очередь не паниковать, собирать любые материалы, которые поступают от этих кредиторов, лиц, которые возвращают задолженности. Привлекаться могут как граждане, так и юрлица. Штрафы варьируются от 5 тысяч до миллиона рублей", - рассказал и.о. начальника отдела ФССП Дмитрий Хренов.



К сожалению, заёмщики, даже обратившись к судебным приставам, не всегда предоставляют доказательства, что коллекторы действительно оказывали на них давление. Поэтому штрафы выписывают только в 10% случаев. Если вы хотите, чтобы обидчик был наказан, обязательно следует идти до победного конца.



Дмитрий серьёзно опасается за свою жизнь и просит не показывать его лица. Звонят коллекторы и днем и ночью с разных телефонов, присылают зловещие СМС, то обещая поджечь квартиру, а то и вовсе выбросить с 4-го этажа. При этом кредиты Дмитрий не брал, долги выбивают по ошибке."Из-за 40 тысяч они мне каждый день угрожают убийством и расправой, изощрённые пытки мне рассказывают, говорят, что у них помещение оборудовано в Красноярске и куда бы я ни обратился, дорога приведёт к ним", - рассказывает Дмитрий.Дмитрий уже обратился к судебным приставам, там заявили, что справиться с коллекторами возможно, и отметили: с появлением микрофинансовых организаций число обращений выросло лавинообразно и продолжает расти. Более 700 жалоб поступило от жителей края в минувшем году."В первую очередь не паниковать, собирать любые материалы, которые поступают от этих кредиторов, лиц, которые возвращают задолженности. Привлекаться могут как граждане, так и юрлица. Штрафы варьируются от 5 тысяч до миллиона рублей", - рассказал и.о. начальника отдела ФССП Дмитрий Хренов.К сожалению, заёмщики, даже обратившись к судебным приставам, не всегда предоставляют доказательства, что коллекторы действительно оказывали на них давление. Поэтому штрафы выписывают только в 10% случаев. Если вы хотите, чтобы обидчик был наказан, обязательно следует идти до победного конца. Владимир ЖАРИНОВ











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