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25.06.18 09:00 В Красноярске прошла региональная выставка легавых собак





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Это Манила - шотландский сеттер-гордон. Порода - одна из самых старинных. Она полностью сложилась в 1860. Именно с такими собаками охотились Лев Толстой, Николай Некрасов, Иван Тургенев. Двухлетняя Манила - единственная рабочая собака этой породы в Красноярске. Хозяин каждой - охотник. Иначе нельзя. Минимум дважды в неделю нужно давать собаке бегать на свежем воздухе. Несколько раз в год выезжать в поле, на охоту, где доверие питомцу, дружба с ним необходимы.



Председатель секции легавых собак края Виталий Штрейх хозяин венгерской выжлы. Признаётся, охоту полюбил только благодаря питомцу. Участие в открытой краевой выставке - важный шаг для каждого владельца собаки. "Мы ждём такое мероприятие каждый год. Собачки повышают племенные классы, переходят в элиту, зарабатывают титулы", - пояснил Виталий Штрейх.



В выставке принимают участие 24 собаки. Сначала эксперты оценивают щенков. После на ринг выходят взрослые представители разных пород. Сегодня на выставке сразу четыре собаки получили титул чемпионов. Такое бывает крайне редко.



Венгерские выжлы, драдхаары, курцхаары, веймаранеры. Для посвящённых это особые слова. Только у легавых собак наследственно закреплённая способность замирать в стойке, обнаружив дичь.Это Манила - шотландский сеттер-гордон. Порода - одна из самых старинных. Она полностью сложилась в 1860. Именно с такими собаками охотились Лев Толстой, Николай Некрасов, Иван Тургенев. Двухлетняя Манила - единственная рабочая собака этой породы в Красноярске. Хозяин каждой - охотник. Иначе нельзя. Минимум дважды в неделю нужно давать собаке бегать на свежем воздухе. Несколько раз в год выезжать в поле, на охоту, где доверие питомцу, дружба с ним необходимы.Председатель секции легавых собак края Виталий Штрейх хозяин венгерской выжлы. Признаётся, охоту полюбил только благодаря питомцу. Участие в открытой краевой выставке - важный шаг для каждого владельца собаки. "Мы ждём такое мероприятие каждый год. Собачки повышают племенные классы, переходят в элиту, зарабатывают титулы", - пояснил Виталий Штрейх.В выставке принимают участие 24 собаки. Сначала эксперты оценивают щенков. После на ринг выходят взрослые представители разных пород. Сегодня на выставке сразу четыре собаки получили титул чемпионов. Такое бывает крайне редко. Елена АЛИШЕВЕЦ











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