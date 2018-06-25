Венгерские выжлы, драдхаары, курцхаары, веймаранеры. Для посвящённых это особые слова. Только у легавых собак наследственно закреплённая способность замирать в стойке, обнаружив дичь.
Это Манила - шотландский сеттер-гордон. Порода - одна из самых старинных. Она полностью сложилась в 1860. Именно с такими собаками охотились Лев Толстой, Николай Некрасов, Иван Тургенев. Двухлетняя Манила - единственная рабочая собака этой породы в Красноярске. Хозяин каждой - охотник. Иначе нельзя. Минимум дважды в неделю нужно давать собаке бегать на свежем воздухе. Несколько раз в год выезжать в поле, на охоту, где доверие питомцу, дружба с ним необходимы.
Председатель секции легавых собак края Виталий Штрейх хозяин венгерской выжлы. Признаётся, охоту полюбил только благодаря питомцу. Участие в открытой краевой выставке - важный шаг для каждого владельца собаки. "Мы ждём такое мероприятие каждый год. Собачки повышают племенные классы, переходят в элиту, зарабатывают титулы", - пояснил Виталий Штрейх.
В выставке принимают участие 24 собаки. Сначала эксперты оценивают щенков. После на ринг выходят взрослые представители разных пород. Сегодня на выставке сразу четыре собаки получили титул чемпионов. Такое бывает крайне редко.