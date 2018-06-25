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25.06.18 11:39 В Берёзовском районе подросток убил 9-летнего приятеля





Фото В Берёзовском районе подросток убил своего 9-летнего друга. Известно, что приятели встретились днём и в результате ссоры 16-летний мальчик несколько раз ударил ребёнка по голове руками и ногами, после чего сбежал. Когда он вернулся в деревню Лопатино, ребёнка уже начали искать взрослые. Никому ничего не сказав, он тоже принял участие в поисках. Позже мальчика нашли мёртвым.



Сейчас подозреваемый задержан, вину он признал частично, пояснив, что убивать друга не хотел. Возбуждено уголовное дело, и сегодня следователи выйдут с ходатайством в суд об аресте подростка. Также ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.













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