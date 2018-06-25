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25.06.18 11:43 Выпускники медицинского университета сдают последние экзамены



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Грядёт новое поколение медиков. Студентам медицинского университета теории недостаточно, выпускные экзамены они сдают ещё и на практике. В краевой клинической больнице они общаются с пациентами, делают осмотр и ставят диагноз.

Будущим врачам предстоит пройти три этапа: тестирование, практика и собеседование. Наиболее значимый - второй, ведь больного с каким заболеванием им придётся лечить, неизвестно. Хотя общаться с пациентами выпускникам не в новинку, они с первого курса регулярно практикуются в поликлинике. Через их руки прошли уже 60 пациентов - по одному на каждую дисциплину, которую изучали на факультете.

"Этот экзамен один из самых волнительных за все шесть лет обучения. Потому что здесь собраны все дисциплины и тебе нужно быть готовым со всех сторон: и хирургия и терапия, несмотря на то, какие ты приоритеты отдавал в течение учёбы", - пояснил выпускник КрасГМУ Александр Певнев.

Александр планирует стать кардиохирургом, для этого пойдёт дальше - в ординатуру. Но так поступят не все, большинство студентов после обучения пойдут работать сразу - в поликлинику. Поэтому главный навык после обучения - общение с больными. "Студент показывает свои навыки работы непосредственно с пациентом. Это не какая-то теоретическая задача или симулятор, это живые люди. На фоне всех юридических сложностей, которые есть в стране, мы всё равно пытаемся их учить работать с людьми, это самое важное", - подчеркнул декан лечебного факультета Андрей Газенкампф.

Не менее важен этап собеседования. В комиссии не только преподаватели, но и практикующие специалисты. "Очень здорово, что приглашают нас, практикующих врачей. Мы непосредственно видим, оцениваем, задаём вопросы не просто теоретические, а вопросы практического здравоохранения", - отметил заведующий отделением, хирург КГБУЗ №7 Валентин Куконков.

Этот выпуск особенный - юбилейный, с большим количеством красных дипломов. А 26 июня в БКЗ на торжественной церемонии выпускники дадут клятву врача России.

Екатерина ОЛЕННИКОВА
АРХИВ 
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