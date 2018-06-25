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25.06.18 11:47 Рогатый ворон из "Роева ручья" предсказал исход матча Россия-Уругвай





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Обе тарелочки в вольере, ворон как будто свою задачу понял сразу, медленно направляется к шарикам. Никакого подлога и монтажа, с рогатым абиссинским не договориться. Ворон указывает на красную тарелку, предсказывая победу сборной России. Посетители парка такое гадание одобряют.



За старания заслуженная награда - кусочки фруктов, которые надо поймать, для ворона это и полдник и развлечение. Для сборной России сегодняшний матч, как и для Уругвая, принципиального значения не имеет. Выход в плей-офф обе дружины себе обеспечили. Исторический результат мы для себчя уже сотворили. Конечно, хочется с первого места выйти из группы в плей-офф. Кстати, кто будет нашим соперником, Испания или Португалия, решится также сегодня вечером.



Сборная России против сборной Уругвая. Игра состоится 25 июня в Самаре, в Красноярске в это время будет 21:00.



Миссию предсказателя в "Роевом ручье" доверили абиссинскому рогатому ворону - особь любопытная, интеллект, по птичьим меркам, высокий, в Африке некоторые племена даже относят его к священным. "Красное блюдечко символизирует российскую сборную, зелёное - сборную Уругвая. Поставим перед вороном и посмотрим, какую он выберет", - рассказал сотрудник парка "Роев ручей" Олег Чипура.Обе тарелочки в вольере, ворон как будто свою задачу понял сразу, медленно направляется к шарикам. Никакого подлога и монтажа, с рогатым абиссинским не договориться. Ворон указывает на красную тарелку, предсказывая победу сборной России. Посетители парка такое гадание одобряют.За старания заслуженная награда - кусочки фруктов, которые надо поймать, для ворона это и полдник и развлечение. Для сборной России сегодняшний матч, как и для Уругвая, принципиального значения не имеет. Выход в плей-офф обе дружины себе обеспечили. Исторический результат мы для себчя уже сотворили. Конечно, хочется с первого места выйти из группы в плей-офф. Кстати, кто будет нашим соперником, Испания или Португалия, решится также сегодня вечером.Сборная России против сборной Уругвая. Игра состоится 25 июня в Самаре, в Красноярске в это время будет 21:00. Евгения ПЛОТНИКОВА











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