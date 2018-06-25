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25.06.18 11:49 Боец из Дудинки провёл успешную схватку на турнире UFC





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В честь своей первой победы спортсмен исполнил сальто. Пётр является мастером спорта по смешанным боевым искусствам, за всю свою карьеру он выиграл 10 из 11 боев ММА.







Боец из Дудинки в первом же раунде нокаутировал соперника. 25-летний Пётр Ян успешно дебютировал в самой престижной и крупной бойцовской лиге мира. Поединок россиянина с японцем Теруто Ишихарой прошёл 23 июня в Сингапуре. Пётр нокаутировал соперника уже в первом раунде и рефери остановил бой.В честь своей первой победы спортсмен исполнил сальто. Пётр является мастером спорта по смешанным боевым искусствам, за всю свою карьеру он выиграл 10 из 11 боев ММА.











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