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Пожар на полигоне с лигнином

25.06.18 17:42 В Канском районе вновь горит лигнин



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Отходы биохимического производства погребены под саркофагом. 2,5 миллиона кубометров лигнина ведут себя как заснувший вулкан, который в любой момент может напомнить о себе. Из-за жаркой сухой погоды очевидцы уже замечали прогары в той или иной части кургана. При тлении выделяется едкий дым, который хорошо знаком жителям окрестностей: в 2009 году полигон уже загорался, тогда на тушение ушло несколько месяцев.

"В случае возникновения ЧС мы обращаемся в правительство и нам из резервного фонда выделяют деньги для ликвидации очагов. Сегодня ситуация под контролем, отдел ГО и ЧС администрации проводит еженедельный мониторинг", - сообщил заместитель главы Канского района Владимир Котин.

Результаты этого мониторинга пока говорят о том, что причин для беспокойства нет: неоднократные исследования воздуха показывают, что концентрация вредных веществ в нём не превышает допустимую. Решение проблемы власти видят в сооружении нового саркофага.

"Для этого нужно сначала составить проект, после подготовки проекта будет определена стоимость и решён вопрос о финансировании данного вида работ", - пояснил заместитель Главы Канского района Владимир Котин.

Напомним, на возведение действующего сооружения потратили около 60 миллионов рублей, 100 тысяч ушли на ликвидацию прогаров. Чтобы точечно избавляться от них, по самым скромным подсчётам потребуется ещё 10 миллионов. Поэтому решено накрыть лигнин новым защитным слоем. Так, уверяют специалисты, будет надёжнее.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА





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