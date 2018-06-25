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25.06.18 17:44 Перекрёсток улиц Молокова-Батурина залило горячей водой





Фото Сегодня затопило перекрёсток улиц Молокова-Батурина. Там произошёл порыв трубы, из-за чего вода температурой 40 градусов под давлением вылилась на поверхность, образовался бурлящий фонтан. Сейчас воду откачали. Специалистами проводится анализ объёма и сроков ремонта участка. С сегодняшнего дня жители Советского района остались без горячей воды из-за проведения гидравлических испытаний на теплосетях.



"Для того гидравлические испытания и проводятся, чтобы все слабые места найти летом, и тогда зимой будут значительно снижены риски порывов. Сейчас это всё будет отремонтировано: засыпано, заварено, восстановлено. Если подобные вещи люди увидят: выход воды на поверхность, провалы грунта, то нужно обращаться в службу 005", - сказала ведущий специалист управления по внешним связям Красноярского филиала СГК Ольга Леонова.











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