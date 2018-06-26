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26.06.18 08:50 На подстанции "Октябрьская" идёт модернизация оборудования





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"Было заменено 30 ограничителей перенапряжения, которые защищают объекты оборудования подстанции от грозовых перенапряжений, что повышает надёжность. + Ради этого и работаем", - пояснил ведущий инженер ПС 220 кВ "Октябрьская" Игорь Путинцев.



Кроме того, энергетики Федеральной сетевой компании заменили и отремонтировали 59 единиц оборудования, обновили трансформаторы напряжения и установили мощную аккумуляторную батарею.



Мы находимся на самом ответственном этапе. Опытная бригада осуществляет замену высоковольтного ввода мощного автотрансформатора, от работы которого зависит электроснабжение всего Октябрьского района. Новые вводы более надёжны, удобны, просты в эксплуатации и к тому же практически не требуют обслуживания.



"В начале этого года закончена реконструкция одного из главных центров питания Универсиады - это подстанция "Левобережная", сейчас выходим на финишную черту модернизации подстанции "Октябрьская". Кроме того, этим летом запланирована покраска 52 опор, расположенных вблизи объектов Универсиады", - сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер МЭС Сибири Александр Терсков.



Всего же на ремонт магистральных подстанций и линий в Красноярском крае направят более полумиллиарда рублей.



Напряжение 220 тысяч вольт, кажется, сам воздух здесь искрится. Это одна из мощнейших подстанций, питающих краевой центр и объекты будущей Универсиады: Академию биатлона и Академию зимних видов спорта. Подготовку к студенческим играм здесь начали ещё год назад."Было заменено 30 ограничителей перенапряжения, которые защищают объекты оборудования подстанции от грозовых перенапряжений, что повышает надёжность. + Ради этого и работаем", - пояснил ведущий инженер ПС 220 кВ "Октябрьская" Игорь Путинцев.Кроме того, энергетики Федеральной сетевой компании заменили и отремонтировали 59 единиц оборудования, обновили трансформаторы напряжения и установили мощную аккумуляторную батарею.Мы находимся на самом ответственном этапе. Опытная бригада осуществляет замену высоковольтного ввода мощного автотрансформатора, от работы которого зависит электроснабжение всего Октябрьского района. Новые вводы более надёжны, удобны, просты в эксплуатации и к тому же практически не требуют обслуживания."В начале этого года закончена реконструкция одного из главных центров питания Универсиады - это подстанция "Левобережная", сейчас выходим на финишную черту модернизации подстанции "Октябрьская". Кроме того, этим летом запланирована покраска 52 опор, расположенных вблизи объектов Универсиады", - сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер МЭС Сибири Александр Терсков.Всего же на ремонт магистральных подстанций и линий в Красноярском крае направят более полумиллиарда рублей. Вероника УСКОВА











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