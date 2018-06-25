НОВОСТИ | Общество













25.06.18 20:45 Пешеходный мост на Татышев закрыли на ремонт





Фото



Пожалуй, только четырёхлетние Саша и Лёша не заметили перемен. Они и раньше по мосту не ездили. Их мама считает это небезопасным для малышей. Все входы на мост перекрыты. Сегодня здесь начался ремонт. Сейчас рабочие зачищают металл, потом покрасят перила, очистят пилоны и ванты. Но самое главное - здесь сделают динамическую цвето-звуковую подстветку. Всё, казалось бы, хорошо, но многие в недоумении - неужели мост нельзя было перекрывать по частям?



Инвестор - крупная компания, которая выделяет на ремонт 54 миллиона рублей. "Работы, которые там ведутся, производятся на высоте 50 метров. Ведутся работы с химическим составами. По нормам безопасности недопустимо, чтобы люди передвигались по этому мосту", - пояснила пресс-секретарь департамента градостроительства Красноярска Оксана Покаместова.



При хорошей погоде, если не будет дождей и сильного ветра, ремонт закончат через месяц. А пока на остров Татышев попасть можно только через Октябрьский мост.





Но несмотря на выставленные ограждения и начало работ, к вечеру на вантовом мосту люди всё же гуляли. Прохожие, которые шли со стороны острова Татышев, перелезали через ограждения моста, а более настойчивые пользовались тем, что дверь закреплена на кусок проволоки, и с лёгкостью открывали проход. Рабочие недовольны, по их словам, в тёмное время суток на мосту будет дежурить охрана.



Летом в будни по Виноградовскому, или вантовому мосту только за час проходило почти 400 человек. В выходные - в 10 раз больше. Сегодня здесь пусто. Мост закрыт.Пожалуй, только четырёхлетние Саша и Лёша не заметили перемен. Они и раньше по мосту не ездили. Их мама считает это небезопасным для малышей. Все входы на мост перекрыты. Сегодня здесь начался ремонт. Сейчас рабочие зачищают металл, потом покрасят перила, очистят пилоны и ванты. Но самое главное - здесь сделают динамическую цвето-звуковую подстветку. Всё, казалось бы, хорошо, но многие в недоумении - неужели мост нельзя было перекрывать по частям?Инвестор - крупная компания, которая выделяет на ремонт 54 миллиона рублей. "Работы, которые там ведутся, производятся на высоте 50 метров. Ведутся работы с химическим составами. По нормам безопасности недопустимо, чтобы люди передвигались по этому мосту", - пояснила пресс-секретарь департамента градостроительства Красноярска Оксана Покаместова.При хорошей погоде, если не будет дождей и сильного ветра, ремонт закончат через месяц. А пока на остров Татышев попасть можно только через Октябрьский мост. Елена АЛИШЕВЕЦ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













