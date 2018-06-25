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НОВОСТИ | Общество





25.06.18 20:45 Пешеходный мост на Татышев закрыли на ремонт



Фото
Летом в будни по Виноградовскому, или вантовому мосту только за час проходило почти 400 человек. В выходные - в 10 раз больше. Сегодня здесь пусто. Мост закрыт.

Пожалуй, только четырёхлетние Саша и Лёша не заметили перемен. Они и раньше по мосту не ездили. Их мама считает это небезопасным для малышей. Все входы на мост перекрыты. Сегодня здесь начался ремонт. Сейчас рабочие зачищают металл, потом покрасят перила, очистят пилоны и ванты. Но самое главное - здесь сделают динамическую цвето-звуковую подстветку. Всё, казалось бы, хорошо, но многие в недоумении - неужели мост нельзя было перекрывать по частям?

Инвестор - крупная компания, которая выделяет на ремонт 54 миллиона рублей. "Работы, которые там ведутся, производятся на высоте 50 метров. Ведутся работы с химическим составами. По нормам безопасности недопустимо, чтобы люди передвигались по этому мосту", - пояснила пресс-секретарь департамента градостроительства Красноярска Оксана Покаместова.

При хорошей погоде, если не будет дождей и сильного ветра, ремонт закончат через месяц. А пока на остров Татышев попасть можно только через Октябрьский мост.


Но несмотря на выставленные ограждения и начало работ, к вечеру на вантовом мосту люди всё же гуляли. Прохожие, которые шли со стороны острова Татышев, перелезали через ограждения моста, а более настойчивые пользовались тем, что дверь закреплена на кусок проволоки, и с лёгкостью открывали проход. Рабочие недовольны, по их словам, в тёмное время суток на мосту будет дежурить охрана.

Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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