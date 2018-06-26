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НОВОСТИ | Общество





26.06.18 08:56 Краевые депутаты обсудили, как справиться с засильем безнадзорных животных на красноярских улицах



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Полноправными хозяевами города скоро станут четвероногие, а вовсе не люди. К таким выводам пришли общественники, ознакомившись с данными последней собачьей переписи. "В 2008 году общественными организациями проводилась работа по подсчёту безнадзорных собак на территории Красноярска. Результатом было около 5 тысяч. В 2018 году это количество удвоилось", - сообщил общественник Виктор Долженко.

Действий красноярской мэрии явно недостаточно, да и с подрядчиками не везёт. Весной этого года администрация заключила контракт на отлов собак с фирмой "Леанта" почти на два миллиона рублей. Однако быстро выяснилось, что подрядчик со своими обязанностями не справляется. В период собачьих свадеб пришлось заключить ещё один контракт на 500 тысяч рублей. Учёные уверяют: главная причина засилья животных - сердобольные люди, подкармливающие собак, и дачники, выбрасывающие их на улицу в конце сезона. Мог бы помочь федеральный закон о надлежащем содержании животных, но его нет.

"Этот закон находится в Думе с 2011 года, он принят в первом чтении. До второго чтения за семь лет никак дойти не может. Как известно, там законы принимаются в трёх чтениях", - пояснил депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Самков.

Сегодня российским законодательством не предусмотрены меры по контролю за бесхозными животными. И краевые депутаты намерены обратиться к своим федеральным коллегам с просьбой вернуться к рассмотрению законопроекта. Ведь бродячие собаки опасны не только укусами, но и распространением бешенства - за последние полгода выявлено столько же случаев заражения смертельной болезнью, сколько за весь 2017-й.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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