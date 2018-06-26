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26.06.18 08:51 Предполагаемый убийца мальчика из села Лопатино арестован на два месяца





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"Он характеризуется положительно. Живёт в полной семье. Знал погибшего мальчика, знал его родителей. В настоящее время назначена психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.





Предполагаемый убийца девятилетнего мальчика из Лопатино арестован на два месяца. Об этом сообщили в следственном комитете. "Вести" рассказывали, что тело ребёнка нашли местные жители в ходе поисков. К месту убийства их вывел 16-летний подросток, учащийся техникума. По версии следователей, незадолго до этого он руками и ногами забил школьника до смерти. Мотивом для убийства стали оскорбительные слова, которые ребёнок высказал в адрес подростка. Последний частично признал свою вину."Он характеризуется положительно. Живёт в полной семье. Знал погибшего мальчика, знал его родителей. В настоящее время назначена психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.







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