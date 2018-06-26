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НОВОСТИ | Общество





26.06.18 09:00 Общежития СФУ готовят к встрече участников Универсиады



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У подъездов груды мебели, грузовики бесконечно снуют по территории главного университета региона. СФУ теперь живёт в суматохе вынужденного переезда - в машины втискивают вещи студенты. Жилую площадь их попросили освободить - уже в марте она станет деревней Универсиады.

Переезд уже называют самым масштабным в истории Сибирского федерального. Чемоданы пакуют около 1200 студентов, освободить предстоит шесть зданий общежитий. Все помещения займут спортсмены и волонтёры. Александр Красильников в краевой центр приехал из Иркутской области, поселился в общежитии. И вот второкурсник снова пакует чемоданы - вуз попросил покинуть казённые стены, а взамен готовы выделять юному айтишнику по 5 тысяч ежемесячно, чтобы с друзьями мог арендовать квартиру.

"Я выбрал квартиру. Услышал, что будет компенсация. Полагаю, это будет намного удобней. Лучше жить на квартире со знакомыми, чем со студентами", - сказал студент СФУ Александр Красильников.

Чтобы молодёжь могла перевезти пожитки, услуги грузового транспорта компенсируют. Для тех, кто к самостоятельной жизни ещё не готов, в администрации СФУ готовы найти местечко в других общежитиях. Хотя таких, уверяют, немного. До зимних игр ещё восемь месяцев, но здания нужно покинуть уже сейчас.

"Необходимо провести масштабные работы. Капитальный ремонт всех общежитий, благоустройство территории. Это займёт несколько месяцев. Старт официально 1 июля, но ремонтные работы уже начались", - пояснил проректор по молодёжной политике СФУ Роман Богданов.

В учебном учреждении обещают, что на абитуриентах суматоха не скажется.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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