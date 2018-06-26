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26.06.18 09:20 Брифинг: проблема безнадзорных животных на улицах Красноярска







За последние 10 лет число бродячих псов в краевом центре увеличилось в два раза. Рост популяции четвероногих назвали неконтроллируемым. Краевые депутаты на круглом столе обсудили, как справиться с засильем безнадзорных животных на красноярских улицах.







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