НОВОСТИ | Происшествия













26.06.18 11:40 Пожар уничтожил историческое здание в центре Канска





Фото



"На этот объект у нас предусмотрена высадка сил и средству по рангу пожара №2, все имеющиеся силы и средства гарнизона были направлены на этот адрес", - сообщил начальник канского противопожарного отряда Андрей Кравцов.



Сначала казалось, горит только восточная часть, пожарные быстро справятся с огнём, но стоило сбить пламя в одном месте, чёрный дым застилает новый участок. По деревянным перекрытиям, в которых много пустот (это особенность конструкций практически всех исторических зданий) огонь быстро распространяется по всему Торговому дому. Предприниматели спешно выносят товар, вещи уже пропитались дымом; страховать имущество у нас не принято, сколько человек в этот вечер в Канске остались без работы и стали банкротами, ещё предстоит посчитать.



Причины пожара устанавливают. Будет ли в Канске работать библиотека, будет ли выходить местная газета, удастся ли восстановить историческое здание - памятник культуры регионального значения - ответа пока нет.



Торговый дом ещё дореволюционной постройки в самом центре Канска горел шесть часов. Здесь было две библиотеки, несколько магазинов, типография и редакция газеты. По предварительным данным, пожар начался в подвале одного из магазинов, горючие отделочные материалы способствовали распространению пламени и сильному задымлению. При этом на улице почти +30, жителям центра нечем дышать."На этот объект у нас предусмотрена высадка сил и средству по рангу пожара №2, все имеющиеся силы и средства гарнизона были направлены на этот адрес", - сообщил начальник канского противопожарного отряда Андрей Кравцов.Сначала казалось, горит только восточная часть, пожарные быстро справятся с огнём, но стоило сбить пламя в одном месте, чёрный дым застилает новый участок. По деревянным перекрытиям, в которых много пустот (это особенность конструкций практически всех исторических зданий) огонь быстро распространяется по всему Торговому дому. Предприниматели спешно выносят товар, вещи уже пропитались дымом; страховать имущество у нас не принято, сколько человек в этот вечер в Канске остались без работы и стали банкротами, ещё предстоит посчитать.Причины пожара устанавливают. Будет ли в Канске работать библиотека, будет ли выходить местная газета, удастся ли восстановить историческое здание - памятник культуры регионального значения - ответа пока нет. Евгения ПЛОТНИКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













