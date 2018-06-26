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26.06.18 11:44 На правобережье из-за поджога тополиного пуха выгорел двор





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Как уверяют очевидцы, дозвониться до пожарных удалось не сразу. На тушение потребовалось 40 минут. Всего же за один день бойцы МЧС совершили десятки выездов из-за сжигания тополиного пуха.







Шалости с тополиным пухом довели до пожара. В Красноярске выгорел двор после неосторожного обращения детей с огнём. Гаражи и сараи вспыхнули накануне вечером на улице Волгоградской.Как уверяют очевидцы, дозвониться до пожарных удалось не сразу. На тушение потребовалось 40 минут. Всего же за один день бойцы МЧС совершили десятки выездов из-за сжигания тополиного пуха.











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