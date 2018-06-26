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26.06.18 11:35 Сборная России уступила Уругваю в матче ЧМ-2018





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Но Фортуна от сборной-хозяйки чемпионата отвернулась. То, что Уругвай - команда более серьёзного уровня, чем Саудовская Аравия и Египет, стало понятно сразу. Южноамериканские гости методично выискивали слабые места в обороне противника. Не помогли ни родные стены, ни колоссальная поддержка. Уругвай вырывается вперёд уже на 10-й минуте.



Но разочарования только росли. Не прошло и 15 минут, как преимущество гостей выросло ещё на одно очко. 3:0 - неутешительный итог и первое поражение сборной на чемпионате. Встреча для россиян не приговор - в долгожданный плей-офф мы выйдем, пусть и не с заветной первой позиции, а со второй. Вот только теперь битва за мяч пройдёт с лидерами группы В. Матч с Испанией увидим 1 июля.



На часах - минуты до начала матча, болельщики подтягиваются к телевизору в комнату отдыха. Без пенных напитков, атрибутики и в домашних тапочках - чемпионат мира они застали в отделении кардиологии клинического центра ФМБА. Но поклонников футбола ограничения здоровья не останавливают. От азартных ставок воздержались, но мнения об итоге матча самые разные.Но Фортуна от сборной-хозяйки чемпионата отвернулась. То, что Уругвай - команда более серьёзного уровня, чем Саудовская Аравия и Египет, стало понятно сразу. Южноамериканские гости методично выискивали слабые места в обороне противника. Не помогли ни родные стены, ни колоссальная поддержка. Уругвай вырывается вперёд уже на 10-й минуте.Но разочарования только росли. Не прошло и 15 минут, как преимущество гостей выросло ещё на одно очко. 3:0 - неутешительный итог и первое поражение сборной на чемпионате. Встреча для россиян не приговор - в долгожданный плей-офф мы выйдем, пусть и не с заветной первой позиции, а со второй. Вот только теперь битва за мяч пройдёт с лидерами группы В. Матч с Испанией увидим 1 июля. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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