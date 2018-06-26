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26.06.18 17:45 Выпускники красноярского медуниверситета дали Клятву врача России





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"На шестом курсе довелось увидеть пересадку сердца. Это вдохновляет. И выбор решил остановить на этом направлении", - рассказал выпускник КрасГМУ Александр Певнев.



Более 200 выпускников отправятся в районы. Поликлиники края ждут участковых терапевтов, педиатров, стоматологов, аптеки - фармацевтов. Быть врачом многие мечтали с детства.



"Продолжается программа "Земский врач" и "Земский фельдшер", в рамках "Земского врача молодые специалисты получают до 1 миллиона рублей государственной помощи, земские фельдшеры - до 500 тысяч рублей. Это позволяет нам укомплектовывать сельские районы", - отметил министр здравоохранения Красноярского края Виталий Денисов.



Практически 100 процентов выпускников медуниверситета работают по специальности. С момента основания в 1942 году КрасГМУ подготовил свыше 40 тысяч врачей. Сегодня университет входит в десятку лучших медицинских вузов России. Конкурс на поступление сюда уже много лет не опускается ниже 6 человек на место.



Волнующий, торжественный и ответственный момент. Выпускники медицинского университета произносят Клятву врача России. Александр Певнев ещё несколько дней назад сдавал экзамен у постели больного. Впереди ординатура. Он будет кардиохирургом."На шестом курсе довелось увидеть пересадку сердца. Это вдохновляет. И выбор решил остановить на этом направлении", - рассказал выпускник КрасГМУ Александр Певнев.Более 200 выпускников отправятся в районы. Поликлиники края ждут участковых терапевтов, педиатров, стоматологов, аптеки - фармацевтов. Быть врачом многие мечтали с детства."Продолжается программа "Земский врач" и "Земский фельдшер", в рамках "Земского врача молодые специалисты получают до 1 миллиона рублей государственной помощи, земские фельдшеры - до 500 тысяч рублей. Это позволяет нам укомплектовывать сельские районы", - отметил министр здравоохранения Красноярского края Виталий Денисов.Практически 100 процентов выпускников медуниверситета работают по специальности. С момента основания в 1942 году КрасГМУ подготовил свыше 40 тысяч врачей. Сегодня университет входит в десятку лучших медицинских вузов России. Конкурс на поступление сюда уже много лет не опускается ниже 6 человек на место. Елена АЛИШЕВЕЦ











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