НОВОСТИ | Общество













26.06.18 17:43 Красноярскую филармонию возглавил Евгений Стодушный





Фото Министр культуры края Елена Мироненко представила нового директора красноярской филармонии. Кресло руководителя предложили Евгению Стодушному, ранее он занимал руководящую должность в оркестре "Виртуозы Москвы". Напомним, предыдущего директора филармонии Юлию Кулакову уволили и возбудили против руководства учреждения уголовное дело из-за хищения около 12 миллионов рублей. Нового директора выбрали через конкурс.



"Идей много. Начиная с фундаментального построения команды, с введения долгосрочного планирования и помощи творцам, которые уже есть, и привлечения новых фигур, которые позволят украсить сезон и придать новое видение всей работе филармонии", - рассказал директор Красноярской краевой филармонии Евгений Стодушный.













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