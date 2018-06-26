НОВОСТИ | Общество













26.06.18 17:40 В Красноярске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий





Фото В Красноярске жара осложняется смогом. Сегодня в краевом центре объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Впервые за лето экологическая обстановка не позволяет вредным примесям рассеиваться в воздухе. По информации сибирского гидромета, в последние дни по Красноярску фиксируется повышенный уровень загрязнения воздуха. По прогнозам, снят режим НМУ будет только 28 июня в семь вечера.







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