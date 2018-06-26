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НОВОСТИ | Общество





26.06.18 17:47 В красноярской клинике протестировали медицинский экзоскелет



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Сегодня в неврологической клинике Федерального медико-биологического агентства, помимо привычных процедур пациентов с нарушениями функций нижних конечностей, в списке упражнений появился экзоскелет. Это каркас с датчиками, который закрепляется на человеке как внешний скелет и позволяет пациентам садиться, вставать, ходить и даже подниматься и спускаться по лестницам.

"Это самая прогрессивная разработка, которую мы хотим внедрить в наше учреждение, чтобы нашим пациентам максимально помочь быть функционально независимыми в жизни", - пояснила заместитель главного врача по неврологии ФСНКЦ ФМБА России Наталья Марьина.

Сергей попал в автомобильную аварию и повредил 11-й позвонок грудного отдела, из-за этого ноги перестали функционировать. Сейчас он делает первые шаги. Первые за 9 лет. Ежедневно Сергею необходимо заниматься два часа. Поначалу нужен пристальный контроль врача, потому что ощущения, можно сказать, новые.

"При тренировках, которые делаешь сам с помощью фиксации ног, очень часто используются руки. То есть функции на себя забирают. А здесь совершенно другие ощущения и ноги больше задействованы. Это очень круто, это самое передовое на сегодняшний момент, что я пробовал", - сказал пациент Сергей Проводко.

Вес такой конструкции более 20 килограммов, но пациент совсем его не ощущает. Экзоскелет несёт и себя и пользователя. Управляется с помощью планшета с установленной программой. Туда заносятся данные пациента, корректируется ширина и высота шага, а также скорость ходьбы.

"Пациент у меня не ходил, а сейчас он ходит, и ещё сейчас посмотрю, как он у меня 10 занятий отзанимается. Мы прошли все этапы - я вижу, что он остановился. Дальше нет движения вперёд. Вот это ему будет движение вперёд", - сказала заведующая отделением двигательной реабилитации ФСНКЦ ФМБА России Эра Аракчаа.

Эта российская разработка уже используется более чем в 35 клиниках по всей России и помогает восстановить утраченные функции многим пациентам.

Александр ЧЕРКАШИН
АРХИВ 
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