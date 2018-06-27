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НОВОСТИ | Общество





27.06.18 08:59 Выпускники первого в Сибири класса МСЧ получили сертификаты о профессии



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В шаге от спасения. Наравне с аттестатом о среднем образовании ученики корпоративного профильного класса "МЧС-ресурс" получили свои свидетельства о первой профессии. Этот проект средней школы №148 города Красноярска и Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России получил тщательную проработку. Ведь ответственность большая, такой профильный класс - первый в Сибирском федеральном округе.

"Класс профориентационный, но особенность его всё-таки заключается в том, что ребята получили профессию. Не просто ознакомились с устройством пожарного автомобиля, не только прошли профориентационную работу, но также в ходе этих двух лет освоили профессиональную программу "Пожарный", - отметил начальник Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России Александр Макаров.

Половина обучающихся планирует и дальше продолжить карьеру пожарных и спасателей, говорят, не влюбиться в эту профессию невозможно. "Мне с детства нравилось помогать людям, я тянулась к этому с детского сада. Мальчик порезал пальчик - я посижу подую. Так получилось, что у меня появилась возможность поступить в этот класс. Я не упустила её и ни разу не пожалела об этом", - поделилась выпускник класса "МЧС-ресурс" Юлия Шаблей.

Также на церемонии выпускники показали свои умения на показательных выступлениях.

Екатерина ОЛЕННИКОВА
АРХИВ 
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