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27.06.18 08:59 Выпускники первого в Сибири класса МСЧ получили сертификаты о профессии





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"Класс профориентационный, но особенность его всё-таки заключается в том, что ребята получили профессию. Не просто ознакомились с устройством пожарного автомобиля, не только прошли профориентационную работу, но также в ходе этих двух лет освоили профессиональную программу "Пожарный", - отметил начальник Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России Александр Макаров.



Половина обучающихся планирует и дальше продолжить карьеру пожарных и спасателей, говорят, не влюбиться в эту профессию невозможно. "Мне с детства нравилось помогать людям, я тянулась к этому с детского сада. Мальчик порезал пальчик - я посижу подую. Так получилось, что у меня появилась возможность поступить в этот класс. Я не упустила её и ни разу не пожалела об этом", - поделилась выпускник класса "МЧС-ресурс" Юлия Шаблей.



Также на церемонии выпускники показали свои умения на показательных выступлениях.



В шаге от спасения. Наравне с аттестатом о среднем образовании ученики корпоративного профильного класса "МЧС-ресурс" получили свои свидетельства о первой профессии. Этот проект средней школы №148 города Красноярска и Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России получил тщательную проработку. Ведь ответственность большая, такой профильный класс - первый в Сибирском федеральном округе."Класс профориентационный, но особенность его всё-таки заключается в том, что ребята получили профессию. Не просто ознакомились с устройством пожарного автомобиля, не только прошли профориентационную работу, но также в ходе этих двух лет освоили профессиональную программу "Пожарный", - отметил начальник Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России Александр Макаров.Половина обучающихся планирует и дальше продолжить карьеру пожарных и спасателей, говорят, не влюбиться в эту профессию невозможно. "Мне с детства нравилось помогать людям, я тянулась к этому с детского сада. Мальчик порезал пальчик - я посижу подую. Так получилось, что у меня появилась возможность поступить в этот класс. Я не упустила её и ни разу не пожалела об этом", - поделилась выпускник класса "МЧС-ресурс" Юлия Шаблей.Также на церемонии выпускники показали свои умения на показательных выступлениях. Екатерина ОЛЕННИКОВА











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