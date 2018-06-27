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НОВОСТИ | Общество





27.06.18 08:49 Менять брусчатку на проспекте Мира будут по-новому



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К осени должны отремонтировать 70 километров дорог в Красноярске. Обустроить новые пешеходные переходы, поменять бордюры, к слову, на улице Ленина они будут из камня, идут поставки с Урала. Ну и конечно, самое обсуждаемое изменение - переукладка тротуаров в центре.

Только в этом году власти пообещали учесть ошибки прошлого и не вскрывать брусчатку по всему проспекту одновременно. Вместо этого будут работать точечно, ограниченными участками, в шахматном порядке переходя с одной стороны проспекта на другую. Всего укладывать брусчатку будут 120 человек.

Кроме того, на фасадах исторических домов в центре появится подсветка, обновят и старую иллюминацию, которая не менялась с начала 2000-х. Отдельная статья расходов - замена устаревших натриевых светильников на светодиодные. В месяц из городского бюджета на освещение улиц уходит до 12 миллионов рублей.

"В планах у нас замена более 4 тысяч светильников. Это те улицы, которые в программе "Безопасные и качественные дороги". Для нас это очень важно, рассчитываем на этом серьёзно сэкономить денег", - пояснил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.

Стальные опоры освещения взамен бетонных уже установлены на части проспекта Мира. На новые опоры как уверяют нанесли трёхслойное антикоррозийное покрытие, а главное - неровная поверхность, которая призвана очистить город от ненавистной рекламы.

Все работы должны быть завершены до первых холодов, но и торопиться власти тоже не намерены. Главная задача - чтобы ремонтный хаос не захлестнул город.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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