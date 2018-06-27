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27.06.18 09:03 В Красноярске участились поджоги тополиного пуха



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Обугленные доски и стойкий запах гари - двор на правобережье Красноярска превратился в пепелище. Рядом на деревьях роскошные гроздья пуха, его-то и подожгли неизвестные. Пламя бушевало около часа. В страхе замер весь город. На Свердловской пламя чудом не перекинулось на припаркованные машины. В шаге от трагедии остались и водители на Алексеева. Дым виден то тут, то там. Телефоны спасателей разрываются, пожарные расчёты даже не заезжают в часть - с одного вызова сразу мчат на другой.

Поймать поджигателей за руку невозможно - вспыхивает пуховое покрывало за доли секунды, ещё сложнее доказать вину. Поэтому лучшее средство защиты - избавить двор от огнеопасного соседства. Пилить тополя сейчас нельзя - насаждение погибнет, процедуру обрезки проводят осенью или весной. Но из ситуации есть выход. Если тополь во дворе активно плодит "летний снег", попросите управляющую компанию пролить пуховую крону водой. Но во-первых, обойдётся такая процедура в копеечку, а во-вторых, убедитесь, что абсолютно все жильцы дома готовы на это раскошелиться.

В администрации города с тополиным засильем борются, работа эта продуктивная, но долгая, уже больше пяти лет при высадке отдают предпочтение другим насаждениям. "Тополь - довольно хорошее дерево с точки зрения пользы для человека: вырабатывает больше всех кислорода. Отказываться от тополей совсем не планируется, просто в городе высаживаются тополя другого вида", - пояснила пресс-секретарь администрации городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.

По прогнозам, белые метели из семян в Красноярске прекратятся через неделю.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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