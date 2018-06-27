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27.06.18 09:22 Брифинг: ремонтные работы на проспекте Мира







Работы по ремонту дорог и улиц в Красноярске входят в самую активную стадию. В центре города уже не протолкнуться от обилия рабочих в ярких жилетах. Что изменится на центральном проспекте в ближайшее время. рассказал первый заместитель главы города Владислав Логинов.







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