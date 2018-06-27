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НОВОСТИ | Общество





27.06.18 11:46 В Красноярске прошла конференция, посвящённая 110-летию Тунгусского феномена



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Тунгусский феномен. Явление, которое произошло в 1908 году, 110 лет назад. Многие учёные выдвигали свои версии произошедшего. Сейчас существует 50 различных теорий. Это и взрыв облака метана из-за вулканической активности, и авария НЛО, и даже антиматерия. Но самой популярной остаётся метеорит.

Более 70 участников со всего мира собрались для того, чтобы представить свои исследования в изучении Тунгусского феномена. По словам самих участников, в любой гипотезе может оказаться истина. Но единой общепринятой теории нет до сих пор.

"На месте нет вещества, даже мельчайших частиц. Поэтому это загадка во всём. Эти гипотезы дают веру в то, что в дальнейшем тайна будет раскрыта", - сказал председатель комитета по истории, археологии и этнографии Красноярского краевого отделения РГО Николай Дроздов.

Экспедиции на место продолжаются до сих пор. И каждый раз на территории находят материалы, касающиеся феномена. Кроме этого, даже изучая архивные документы, можно найти важные факты, которые по разным причинам не были учтены, но могли ответить на многие вопросы.

Тунгусский феномен уже стал целой культурой для Эвенкии. "Это Мекка, которая привлекает туристов, учёных и каждый год там находится очень много экспедиций. Тем самым наш регион узнают всё больше и больше во всём мире", - отмечает депутат Законодательного собрания Красноярского края Валерий Фарукшин.

Учёные уверены, загадку Тунгусского феномена можно найти. Даже при таком обилии разных версий.

Александр ЧЕРКАШИН
АРХИВ 
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