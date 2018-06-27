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27.06.18 11:49 В Музыкальном театре состоялась премьера мюзикла "Винил"





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"Это сложнейший спектакль в смысле музыки, качества звука. Большую часть репетиций мы посвящали настройке звука, и сейчас за 15 минут до начала прозвучал первый звонок, это значит, со сцены ушёл последний артист", - рассказал режиссёр-постановщик, главный режиссёр театра Николай Покотыло.



Спектакль начинается со смотра самодеятельности. Комсорг отбирает номера для участия в международном фестивале молодёжи. Группа студентов предлагает исполнить - о ужас! - джаз. Исключить сразу или взять на поруки? Плюс ко всему нагрянула любовь. Они говорят на одном языке, она переводчица и дочь репрессированного, он - сын влиятельного человека. Разве возможно у них общее будущее?



Режиссёр признается, с материалом ознакомился давно, влюбился сразу, но авторские права тогда принадлежали другому театру. Пришлось ждать несколько лет, прежде чем авторы дали своё согласие на постановку в Красноярске, и работа началась.



В этом спектакле всё необычно. У "Винила" есть своя фотозона. Если в гардеробе есть пышное платье с узкой талией, как у стиляг - надевайте, фотографии получатся отличные. "Винилом" музыкальный театр закрывает сезон, билеты на ближайшие спектакли уже раскуплены.



Наверное, и сами постановщики не скажут точно, какая линия в "Виниле" главная - история любви или история взаимоотношений конца 50-х. Вся сцена - большая пластинка: - вот Тверская, запрещённые мотивы, яркие юбки, начёсы и даже - о ужас! - тёмные очки. Через минуту - кабинет полковника, где судьбы рушатся по телефонному звонку."Это сложнейший спектакль в смысле музыки, качества звука. Большую часть репетиций мы посвящали настройке звука, и сейчас за 15 минут до начала прозвучал первый звонок, это значит, со сцены ушёл последний артист", - рассказал режиссёр-постановщик, главный режиссёр театра Николай Покотыло.Спектакль начинается со смотра самодеятельности. Комсорг отбирает номера для участия в международном фестивале молодёжи. Группа студентов предлагает исполнить - о ужас! - джаз. Исключить сразу или взять на поруки? Плюс ко всему нагрянула любовь. Они говорят на одном языке, она переводчица и дочь репрессированного, он - сын влиятельного человека. Разве возможно у них общее будущее?Режиссёр признается, с материалом ознакомился давно, влюбился сразу, но авторские права тогда принадлежали другому театру. Пришлось ждать несколько лет, прежде чем авторы дали своё согласие на постановку в Красноярске, и работа началась.В этом спектакле всё необычно. У "Винила" есть своя фотозона. Если в гардеробе есть пышное платье с узкой талией, как у стиляг - надевайте, фотографии получатся отличные. "Винилом" музыкальный театр закрывает сезон, билеты на ближайшие спектакли уже раскуплены. Евгения ПЛОТНИКОВА







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