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НОВОСТИ | Общество





27.06.18 17:41 Площадь перед торговым центром "Красноярье" ждёт реконструкция



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Площадь перед торговым центром - одно из любимых мест отдыха жителей Кировского района. Сейчас здесь идёт ремонт. Фонтан был здесь построен в 2002 году. В 2006 он уже требовал ремонта. В 2016 фонтан перестал работать. Снесли его на прошлой неделе.

Проект предполагает две зоны парковки автомобилей на 237 места, пешеходные дорожки, скамейки, пандусы, голубые ели - четырёхметровые красавицы высадят уже этим летом. Здесь будет светло даже зимними вечерами. "Был сделан проект по расчёту освещения, чтобы площадь была равномерно освещена в вечернее время", - рассказала автор проекта Елена Царёва.

Брусчатка разноцветная: белая, серая, графитовая. Это будет территория для отдыха, без павильонов. Реконструкция - за счёт средств собственника торгового центра. "Полностью за счёт средств собственника. В рамках тех соглашений, которые на территории района подписаны с более чем 140 предпринимателями, для того чтобы свою прилегающую территорию они содержали в надлежащем виде", - пояснила глава Кировского района Красноярска Елена Ланина.

Фонтан проект не предполагает. Именно этот факт вызвал разногласия среди жителей района. Первый этап реконструкции начался. Менять проект и строить здесь фонтан уже, скорее всего, никто не будет. Окончательно новый облик площадь перед торговым центром "Красноярье" приобретёт к концу лета 2019 года.

Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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