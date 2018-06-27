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| НОВОСТИ | Общество
|27.06.18 17:43 Парковку для инвалидов в центре Красноярска завалили гравием
Благоустройство не для всех. В центре Красноярска дорожные рабочие свалили кучу гравия на парковке для инвалидов. Установка бордюров и укладка асфальта ведётся рядом - у Красной площади, на парковочных местах разместилась техника, здесь же ссыпали и кучу материала.
Чем приглянулись рабочим именно места для инвалидов - неизвестно. В департаменте городского хозяйства с подрядчиком провели профилактическую беседу, насыпь обещали убрать.
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