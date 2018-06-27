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27.06.18 17:40 В Минусинске столкнулись два автобуса и иномарка



Фото
В Минусинске столкнулись два автобуса и иномарка, одна из маршруток перевернулась, десять пассажиров получили травмы. По предварительной информации, ДТП спровоцировал автомобилист, он выехал на перекрёсток, не уступив дорогу. Обошлось без погибших. Следственный комитет уже начал проверку по факту аварии.

"В настоящее время на месте работают следователи, они будут выяснять, насколько качественно оказывалась услуга по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.
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