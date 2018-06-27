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27.06.18 17:35 В окрестностях посёлка Емельяново горит мусорный полигон



Фото
В Красноярске уже больше недели стоит 30-градусная жара. На местных свалках много материалов, которые легко воспламеняются, таких, как поролон или пластик. В сумме с солнечными лучами и стеклом это всё может привести к очагам возгорания.

Место действия - Емельяновский район. На этот полигон жители свозят мусор. Сейчас большая часть свалки превратилась в дымящиеся пепельные лабиринты. И это всего за сутки. Пожарные за несколько минут опустошают баки с водой и едут заправляться. Пока их нет, огонь снова и снова пытается выбраться наружу.

"Тушат со вчерашнего дня. Залить свалку невозможно пожарной машиной, поэтому подгоняют трактор. Вчера разгребали, сегодня разгребают и ещё дополнительно привлекаем машину - водовозку большого объёма воды - и проливаем", - пояснил заместитель начальника пожарной части п. Емельяново Андрей Близнецкий.

Из-за ветра, который постоянно меняет своё направление, жители Емельянова пожар заметили не сразу. Эта свалка не стихийная. Мусор здесь сортируется. Однако при такой погоде и ветре от пожара не застрахован никто.

Александр ЧЕРКАШИН
АРХИВ 
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