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НОВОСТИ | Общество





28.06.18 08:50 В ветеринарных клиниках наплыв четвероногих пациентов, выпавших из окна



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Любимец семьи Балу от травмы до конца не оправился: пока предпочитает лежать, ходит ещё несмело. Поплатился кот за собственное любопытство. Открытое окно на балконе манило перспективой приключений - хвостатый свалился с девятого этажа. Закончился полёт жёсткой посадкой на козырёк магазина. Хватились пропажи не сразу, повезло, что ранним утром соседи на втором этаже впустили к себе.

Диагноз: перелом таза за смещением и гематома на животе. Последствия неудачного десантирования хозяевам Балу обошлись в пять тысяч рублей. Этому красавцу повезло меньше: его перелом залечили, но владельцы от старичка отказались, теперь живёт в клинике. Врачи рассказывают, за ночь через УЗИ и рентген-кабинет проходит по 5-7 четвероногих, пострадавших от падения с высоты. Причём среди жертв невнимательности хозяев не только коты.

"Собаки тоже выпадают из окон. Причём не только мелкие, но и крупные. Их тоже привлекают звуки улицы, открытые окна", - рассказала ветеринар Татьяна Вершинина.

Прыжок даже со второго этажа для некоторых животных может обернуться травмами, несовместимыми с жизнью. Лучший способ избежать трагедии - установить специальную защитную сетку. Обычные спасут вас от самых сильных комаров, но натиск вашего любимца точно не удержат. А ещё лучше быть ответственными за своего питомца и не оставлять его рядом с открытым окном в неизвестный и опасный окружающий мир.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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